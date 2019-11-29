Bakan Albayrak Twitter hesabından paylaştı: Teşekkürler Trabzon 29.11.2019 11:57

Bakan Albayrak, “Türkiye için Değişim Başlıyor” sloganıyla başlayan il programları kapsamında dün Trabzonlu iş insanları ile bir araya geldi, esnaf ile muhabbet etti, il başkanlığını ziyaret etti. Ziyareti sırasında yoğun ilgiyle karşılayan Bakan Albayrak, Twitter hesabından bir video yayınlayarak Trabzon halkına teşekkürlerini iletti.