Bakan Albayrak Twitter hesabından paylaştı: Teşekkürler Trabzon

Bakan Albayrak, “Türkiye için Değişim Başlıyor” sloganıyla başlayan il programları kapsamında dün Trabzonlu iş insanları ile bir araya geldi, esnaf ile muhabbet etti, il başkanlığını ziyaret etti. Ziyareti sırasında yoğun ilgiyle karşılayan Bakan Albayrak, Twitter hesabından bir video yayınlayarak Trabzon halkına teşekkürlerini iletti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Türkiye için Değişim Başlıyor" diyerek başlatılan il programları kapsamında dün Trabzonlu iş insanları ile bir araya geldi.
Bakan Albayrak, konuya ilişkin yaptığı paylaşımında "Her ilde üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme modelimiz için arzu ettiğimiz değişimi anlatıyor, iş insanlarımızın sorunlarına çözüm üretiyoruz." ifadelerini kullandı.
BABA OCAĞINDA YOĞUN İLGİ
Bakan Albayrak'a baba ocağı Trabzon'da esnaf ve hemşehrilerinden yoğun ilgi vardı. Albayrak, Trabzon ziyaretleri kapsamında Trabzon İl Başkanlığındaki "dava arkadaşlarını" ile de hasbihal etti.
TWITTER'DAN TEŞEKKÜR
Albayrak, Trabzon'da gördüğü yoğun ilgi sonrası sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşım yaparak Trabzon'a teşekkür etti. Albayrak, Trabzon ziyaretinden öne çıkan anların paylaşıldığı videoya "Teşekkürler Trabzon #TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor" notunu düştü.
BİR TEŞEKKÜR DE RİZE'YE
Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda da benzer şekilde Rize'ye teşekkürlerini iletti.
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