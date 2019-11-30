Altın fiyatlarında son dakik ahareketliliği yaşanıyor. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,44 azalışla 269,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,44 değer kaybıyla 1.792,00 lira oldu. Geçen hafta 440,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 438,00 liraya düştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 30 Kasım canlı altın fiyatları alış-satış fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

30 Kasım Cumartesi günü gram altın 271,02 liradan alınırken, 271,12 liradan satılıyor.

Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını, bilezik gramı fiyatları için diğer sayfaları ziyaret ediniz...