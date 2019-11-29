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  • 30.11.2019 07:48
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 07:48

da son dakika hareketliliği! 30 Kasım ve ? Güncel döviz kurları alış satış fiyatı

son dakika... Bu hafta dolar yüzde 0,51 değer kazanarak 5,7510 liraya yükselirken, ise yüzde 0,09 azalarak 6,3230 liraya gerilemişti. Piyasalarda ABD-Çin ticaret gerginliği etkili oluyor. Avrupa borsaları ABD ile Çin gerginliğinin etkisiyle haftayı düşüşle kapattı. Peki, bugün euro ve oldu? İşte 30 Kasım güncel döviz kurları...

Dolarda son durum

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,30, dolar/TL yüzde 0,51 değer kazanırken, euro/TL yüzde 0,09 düşüş kaydetti. Uzun zamandır piyasalarda gündemde olan ABD-Çin ticaret gerginliği döviz kurlarındaki etkisini sürdürüyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 30 Kasım güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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