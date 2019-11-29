Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,30, dolar/TL yüzde 0,51 değer kazanırken, euro/TL yüzde 0,09 düşüş kaydetti. Uzun zamandır piyasalarda gündemde olan ABD-Çin ticaret gerginliği döviz kurlarındaki etkisini sürdürüyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 30 Kasım güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI