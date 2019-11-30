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  • 30.11.2019 09:12
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 09:15

Bu tarihi geçirenlere ceza uygulanacak! 2. taksit için son günler! ?

'nde ikinci taksit için son günlere girildi. Son ödeme gününü geçirenlere gecikme cezası uygulanacak. Bazı şartlar da vergi ödenmiyor. Hangi şartlarda vergi ödenip ödenmediği merak ediliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları yanıtladı. Peki, ? Emlak Vergisi 2. taksit son gün ne zaman?

Emlak Vergisi 2. taksit için son günler!

Emlak Vergisi ikinci taksit son ödeme tarihi ne zaman? Ev sahiplerinin belediyelere ödediği Emlak Vergisi ikinci taksit ödemesinde son günlere girildi. Emlak Vergisi'nde son ödeme tarihini geçiren ev sahiplerine gecikme cezası uygulanacak. Ancak bazı şartlarda vergi ödenmiyor. Peki, kimler Emlak Vergisi ödemez? Emlak Vergisi 2. taksit son gün ne zaman? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konu ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. İşte cevaplar...

EMLAK VERGİSİ 2. TAKSİT SON GÜN NE ZAMAN?

Emlak Vergisi'nde ikinci taksitin son günü 30 Kasım Cumartesi'ye denk geldiği için 2 Aralık olarak belirlendi. Konut sahipleri, rayiç bedelin binde 1'i (büyükşehirlerde binde 2'si) oranında, işyeri sahipleri rayiç bedelin binde 2'si (büyükşehirlerde binde 4'ü) oranında vergi ödüyor. Ancak bazı şartları taşıyan vatandaşlar Emlak Vergisi'nden muaf tutuluyor.

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