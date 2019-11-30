Emlak Vergisi ikinci taksit son ödeme tarihi ne zaman? Ev sahiplerinin belediyelere ödediği Emlak Vergisi ikinci taksit ödemesinde son günlere girildi. Emlak Vergisi'nde son ödeme tarihini geçiren ev sahiplerine gecikme cezası uygulanacak. Ancak bazı şartlarda vergi ödenmiyor. Peki, kimler Emlak Vergisi ödemez? Emlak Vergisi 2. taksit son gün ne zaman? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konu ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. İşte cevaplar...

EMLAK VERGİSİ 2. TAKSİT SON GÜN NE ZAMAN?

Emlak Vergisi'nde ikinci taksitin son günü 30 Kasım Cumartesi'ye denk geldiği için 2 Aralık olarak belirlendi. Konut sahipleri, rayiç bedelin binde 1'i (büyükşehirlerde binde 2'si) oranında, işyeri sahipleri rayiç bedelin binde 2'si (büyükşehirlerde binde 4'ü) oranında vergi ödüyor. Ancak bazı şartları taşıyan vatandaşlar Emlak Vergisi'nden muaf tutuluyor.