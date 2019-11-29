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  • 29.11.2019 15:40
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 15:40

Tarih belli oldu! görüşmeleri ne zaman başlayacak? Asgari ücret ve ?

Yeni yıla yaklaşmamızla birlikte 2020 yılı zammı gündeme gelen konuların başında yerini aldı. Kasım ayının son günlerde vatandaşlar özellikle asgari ücretin ne kadar olacağını ve zam görüşmelerinin hangi tarihte başlayacağını merak etmeye başladı. Bu kapsamda çok araştırılan konular arasında " başlayacak?" sorusu yer alıyor. Peki, asgari ücret ve ?

Tarih belli oldu! Asgari ücret görüşmeleri ne zaman?

Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Özellikle Aralık ayına yaklaştığımız şu günlerde 2020 yılı asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak sorusu gündemde yerini aldı. Milyonlarca vatandaş arama motorlarında asgari ücret hakkında araştırmalarını sürdürürken asgari ücret görüşme tarihleri netleşti. Peki, Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen o tarih...

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020'den geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 2 Aralık Pazartesi günü saat 14:00'da toplanacak.

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