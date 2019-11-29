Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Özellikle Aralık ayına yaklaştığımız şu günlerde 2020 yılı asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak sorusu gündemde yerini aldı. Milyonlarca vatandaş arama motorlarında asgari ücret hakkında araştırmalarını sürdürürken asgari ücret görüşme tarihleri netleşti. Peki, Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen o tarih...

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020'den geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 2 Aralık Pazartesi günü saat 14:00'da toplanacak.