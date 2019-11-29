Buzağı desteği ödemeleri başvurusu için son tarih 31 Aralık

Bursa'daki Yenişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, 2019 yılında doğan buzağılar için devlet desteğine başvuruların 31 Aralık'ta sona ereceğini bildirdi. Tuna, buzağı desteğinden yararlanabilmek için süresinde başvuru yapılması gerektiğini belirtti.

Yıl içinde doğan buzağı başına 350 lira ile 600 lira arasında değişen devlet desteği verileceğini belirten Tuna, başvuruların son günlere bırakmamalarını istedi. Yenişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, "Üyemiz olan hayvan yetiştiricileri Birliğimize, üyemiz olmayanlar ise Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurularını yapabilirler. Süresinde başvuru yapmayanlar devlet desteği alamayacaklar. Bazı hayvan yetiştiricilerimizin süresinde başvuruda bulunmadığına tanık oluyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın buzağı desteklemesinin maliyetleri azaltması bakımından önemli olduğuna değinen Tuna, "Örneğin, bir yetiştiricimizin çiftliğinde yıl içinde toplam 40 buzağı doğumu gerçekleşmişse eline 14 bin lira ile 24 bin lira arasında devlet desteği geçecek. Bu destekler en azından yem maliyetlerinin önemli bir bölümünü karşılayacaktır. Devletimizin sağladığı bu olanaktan tüm hayvan yetiştiricilerimizin yararlanmasını istiyoruz." diye konuştu.