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  • 29.11.2019 10:40
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 11:00

'ndan flaş ve faiz açıklaması

Son dakika haberine göre 'ndan k göstergelerle ilgili önemli açıklamalar geldi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "daki düşüş ve beklentilerdeki iyileşme ön plana çıkarken, döviz kuru oynaklıkları azaldı, faiz oranları belirgin geriledi." denildi.

Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon ve faiz açıklaması

TCMB finansal istikrar raporunu yayımladı. Raporda kredi büyümesinin ılımlı canlanmayı desteklemeye başladığı belirtilirken, döviz kurundaki oynaklıkların azaldığı ve faizlerin belirgin olarak gerilediğine vurgu yapıldı.

Rapordan öne çıkanlar şöyle:
- Kredi arz ve talep koşullarındaki iyileşme, daki düşüş eğilimi ve enflasyon beklentilerindeki gerileme iktisadi faaliyeti desteklemektedir.
- Hanehalkı borçluluğu gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altında seyretmekte, reel sektör yabancı para yükümlülükleri ve açık pozisyonu gerilemeye devam etmektedir.
- Döviz kurunun görece istikrarlı seyri, enflasyondaki düşüş ve makrok beklentilerdeki iyileşmeyle yurt içi yerleşiklerin TL tasarruf tercihi güçlenmiştir.
- Faiz oranlarındaki düşüş, likidite koşullarındaki iyileşme ve belirsizliklerdeki azalmayla birlikte kredi büyüme oranlarında canlanma gözlenmiştir.
- Bankacılık sektörünün kısa ve uzun vadeli likidite göstergeleri kredi görünümünü desteklemektedir. Bankacılık sektörü, güçlü sermaye yapısı ve likidite tamponları sayesinde risklere karşı dayanıklılığını korumaktadır.
- Kredilerdeki artışın ve iktisadi faaliyetteki toparlanmanın önümüzdeki dönemde sektörün aktif kalitesine olumlu yansıyacağı değerlendirilmektedir.
- Küresel büyüme görünümüne yönelik endişeler, ticarette korumacılık eğilimleri ve küresel iktisadi politika belirsizlikleri, finansal istikrar üzerinde aşağı yönlü risk unsurlarıdır.
- TCMB, elindeki tüm politika araçlarını fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme hedefleri doğrultusunda etkin biçimde kullanmaya devam edecektir.

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