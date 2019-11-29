Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Merkezi Yönetim bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerine sunum yaptı. Oktay, sunumunda Dijital Dönüşüm Ofisi'nin üreten Türkiye olma amacıyla çalıştıklarını belirterek, "Kurumlar arası veri paylaşım terminoloji birliğini ve kurumlar ile uygulamalar arası entegrasyonu sağlamak amacıyla 'Ulusal Veri Sözlüğü' çalışmaları başlatılmıştır. Kamuda büyük veri ve yapay zekâ uygulamalarının etkin olarak kullanımını sağlamak amacıyla Ulusal Yapay Zekâ Stratejisinin bu yılın sonunda yayımlanması hedeflenmektedir. 'Tek Durak Hizmet Noktaları' projesi kapsamında 2019 yılı sonunda pilot uygulamanın hayata geçirilmesi ve 2020 yılı ve sonrasında yaygınlaştırma çalışmalarının yapılması öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE GELEN YATIRIMLAR YÜZDE 12,6 ARTT

2018 yılında dünya genelinde doğrudan yatırımların yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye'ye gelen yatırımların yüzde 12,6 arttığına dikkat çeken Oktay, "2002 yılına kadar Türkiye'ye gelen doğrudan yatırım tutarı 15 milyar dolar olarak gerçekleşmişken, 2002-2018 arası dönemde bu rakam toplam 209,9 milyar dolara ulaşmıştır. Yatırım Ofisi, ülkemize 2018 yılında 518 milyon 750 bin dolar yatırım yapılmasını sağlamıştır. Bu kapsamda bin 106 kişiye istihdam imkânı oluşturulmuştur. Yatırım Ofisi,2006-2018 yılları arasında yaklaşık 24,5 milyar dolar yatırım ve 45.425 kişilik istihdamımıza atmıştır. Bu yatırımlar 14 ülkeden 28 farklı sektöre yönelik olarak gerçekleşmiştir. Yatırım Ofisi tarafından 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin yatırım projeleri kapsamında ABD, Almanya, Hindistan, Çin, Kanada, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler başta olmak üzere toplam 32 ülkede, 27 sektörde toplam 186 yatırım projesi ülkemize kazandırılmak için takip edilmektedir" şeklinde konuştu.

CİMER'E YAPILAN BAŞVURU SAYISI 2 MİLYON 814 BİN 273

Oktay şöyle konuştu:

"İletişim Başkanlığı bünyesinde çalışmalarına devam eden CİMER'e yapılan başvuru sayısı bir önceki yıla göre yüzde 34 oranında artış göstermiş, başvuruların ortalama cevaplanma süresi ise 19 günden 15 güne düşmüştür. 2020 yılında ortalama cevap verme süresinin 10 güne kadar düşürülmesi hedeflenmektedir. 2019 yılı itibariyle bugüne kadar CİMER'e yapılan toplam başvuru sayısı 2 milyon 814 bin 273'tür. Başvuruların cevaplanma oranı yüzde 91'dir."

ÖĞRENCİ YURDU SAYISI 70'E ÇIKARILDI

Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye'de din istismarına ilişkin çalışma yürüttüğünü belirten Oktay, "Öğrenci evleri ve yurtlarının zamanında FETÖ gibi dini istismar eden örgütlere adam yetiştirme işlevi gördüğü tecrübesinden hareketle, çocuklarımızın bu tür muhtemel yapıların eline düşmemesi için Diyanet Vakfı aracılığıyla son 2 yılda 51 öğrenci yurdu daha açılarak yurt sayısı 70'e çıkarılmıştır. Bir çok alanda toplumu bilinçlendirme faaliyetleri yapılmış, özellikle aileyi ve bireyi tehdit eden sorunlara dikkat çekmek ve çözümüne katkı sağlamak amacıyla 500 bine yakın vatandaşımıza eğitim verilmiştir" diye konuştu.