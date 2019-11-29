Dünyaca ünlü iş kadını Eren Özmen, yıllar önce ABD'de Sierra Nevada Corporation adlı havacılık şirketini açtı. NASA ile çalıştı. 1.4 milyar dolarlık bir servet kazandı. Oğlu da kendisini örnek aldı. 2012'de New-York'ta Kairos K50 adlı finans şirketini kuran Kerem Özmen, Forbes tarafından 30 yaş altında dünyanın en iyi girişimcisi olarak tanıtıldı.
Forbes dergisi, başarılı genci şöyle tanımladı: Geleceğin mesleğini icra ediyor...
Forbes dergisi, başarılı genci şöyle tanımladı: Geleceğin mesleğini icra ediyor...
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