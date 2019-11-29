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Forbes açıkladı! 30 yaş altında dünyanın en iyi girişimcisi

2012'de New-York'ta Kairos adlı finans şirketini kuran , Forbes tarafından 30 yaş altında dünyanın en iyi girişimcisi olarak tanıtıldı.

For'best'!
Dünyaca ünlü iş kadını Eren Özmen, yıllar önce ABD'de Corporation adlı havacılık şirketini açtı. ile çalıştı. 1.4 milyar dolarlık bir servet kazandı. Oğlu da kendisini örnek aldı. 2012'de New-York'ta Kairos adlı finans şirketini kuran Kerem Özmen, Forbes tarafından 30 yaş altında dünyanın en iyi girişimcisi olarak tanıtıldı.




Forbes dergisi, başarılı genci şöyle tanımladı: Geleceğin mesleğini icra ediyor...

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