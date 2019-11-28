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  • 28.11.2019 15:23
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 15:26

Balon balığı siyanürden bin 200 kat daha tehlikeli!

'da (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Elemanı Dr. , balon balığının siyanürden bin 200 kat daha güçlü olan tetrodotoksin barındırdığını söyleyerek, 2 türünün karaya çıkartılmasının yasaklanması gerektiği konusunda uyardı.

Balon balığı konusunda uluslararası araştırmaları bulunan Dr. Ali Rıza Köşker, 2003 yılında Süveyş Kanalı vasıtasıyla Kızıldeniz'den Akdeniz'e giriş yapan 4 balon balığı türünün kısa sürede Ege ve Akdeniz'de yayıldığını hatırlattı.

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