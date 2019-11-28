Balon balığı siyanürden bin 200 kat daha tehlikeli!

Balon balığı konusunda uluslararası araştırmaları bulunan Dr. Ali Rıza Köşker, 2003 yılında Süveyş Kanalı vasıtasıyla Kızıldeniz'den Akdeniz'e giriş yapan 4 balon balığı türünün kısa sürede Ege ve Akdeniz'de yayıldığını hatırlattı.
Balon balığı konusunda uluslararası araştırmaları bulunan Dr. Ali Rıza Köşker, 2003 yılında Süveyş Kanalı vasıtasıyla Kızıldeniz'den Akdeniz'e giriş yapan 4 balon balığı türünün kısa sürede Ege ve Akdeniz'de yayıldığını hatırlattı.
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