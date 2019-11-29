Günümüzde milyonlarca vatandaş emekli olmanın hayaliyle çalışma hayatına devam ediyor. Kadınların iş hayatına katılmaları için teşvikler devam ederken iş hayatına katılmayan ev hanımları ise evin ekonomisine evden yaptığı işlerle katkı sunuyor. Ailesini geçindiren kadınların düşük primle emekli olma hakları da bulunuyor. Peki, ev hanımları hangi şartlarda emekli olur? Ev kadınları nasıl erken emekli olabilir? İşte detaylar...

EV HANIMLARI HANGİ ŞARTLARDA EMEKLİ OLUR?

İsteğe bağlı sigorta

Ev kadınları Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurarak, sigortalı olabiliyor, düzenli prim ödeyerek, emeklilik hakkını da alabiliyor. Sigortalılık süresi ise SGK'ya yapılan başvurunun kayıtlara geçmesi ile başlıyor. Ödenecek prim için altı ve üst sınır var. En az ödenecek prim, brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar.

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