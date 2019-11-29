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  • 29.11.2019 19:20
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 19:20

Ev hanımları hangi şartlarda emekli olur? Ev kadınları nasıl erken emekli olabilir?

Ülkemizde emekli olmak için gün sayan milyonlarca vatandaş var. Kadınların çalışma hayatına katılması için teşvikler sunulurken günümüzde binlerce kadın üretim ekonomisine katkı vermek için farklı meslek gruplarında görev alıyor. İş hayatına katılmayan kadınlar ise evden yaptığı bazı işlerle evin geçimine katkı sunuyor. Bu kapsamda merakla araştırılan soruların başında "Ev hanımları hangi şartlarda emekli olur?" sorusu yer alıyor. Peki, ev kadınları nasıl erken emekli olabilir? İşte bilinmesi gerekenler...

Ev hanımları hangi şartlarda emekli olur?

Günümüzde milyonlarca vatandaş emekli olmanın hayaliyle çalışma hayatına devam ediyor. Kadınların iş hayatına katılmaları için teşvikler devam ederken iş hayatına katılmayan ev hanımları ise evin ekonomisine evden yaptığı işlerle katkı sunuyor. Ailesini geçindiren kadınların düşük primle emekli olma hakları da bulunuyor. Peki, ev hanımları hangi şartlarda emekli olur? Ev kadınları nasıl erken emekli olabilir? İşte detaylar...

EV HANIMLARI HANGİ ŞARTLARDA EMEKLİ OLUR?

İsteğe bağlı sigorta

Ev kadınları Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurarak, sigortalı olabiliyor, düzenli prim ödeyerek, emeklilik hakkını da alabiliyor. Sigortalılık süresi ise SGK'ya yapılan başvurunun kayıtlara geçmesi ile başlıyor. Ödenecek prim için altı ve üst sınır var. En az ödenecek prim, brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar.

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