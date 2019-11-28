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  • 29.11.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 09:29

ve Bağkur 29 Kasım oranı ne oldu? İntibak yasası çıktı mı, son durum?

ve Bağkur oranı ne oldu? Sorusu oldukça merak ediliyor. 5 milyondan fazla emekli zam haberlerini her gün araştırıyor. Özellikle emekli maaşı düşük olan emekliler intibak yasasını ile maaşının iyileştirmesini dört gözle bekliyor. Bu durumun farkında olan hükumet gerekli çalışmaları yaparak emeklileri sevindirmek istiyor. Peki İntibak ile emekli maaşı ne kadar artacak? İşte güncel emekli maaşları! İntibak bekleyen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yolu açabileceği, gelirlerinin yükselebileceği belirtiliyor. KPDK toplantısının Aralık ayında yapılması bekleniyor. İntibak yasasının ne zaman çıkacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor. Ama son dakika haberleri mı gelişmeleri takvim.com.tr'de sizlerle olacak.

SGK ve Bağkur emekli maaşı intibak zam oranı ne oldu?

SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı intibak zam oranları milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda intibak yasası dört gözle bekleniyor. 2000 sonrası emeklilerin maaşlarındaki mağduriyetlerin giderileceği emekli intibak yasası binlerce kişi tarafından gün aşırı aranıyor. Bilindiği üzere 2000 öncesi emekli olanlar daha yüksek emekli aylığı alıyor. 2000 sonrası azalan emekli aylığı, 2008 sonrasında da bir düşüş yaşadı. Peki, emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası kimleri kapsıyor? İntibak maaşları nasıl etkileyecek? Sizler için intibak yasası ile ilgili merak edilen soruların yanıtlarını derledik. İşte detaylar.... son dakika haberleri intibak zammı gelişmeleri takvim.com.tr'de sizlerle olacak.

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İNTİBAK İLE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR ARTACAK?

Eğer intibak Meclis'e gelirse, 2000'den sonra emekli olanlara, 2000'den önce emekli olan yaklaşık 2 milyon kişiye olduğu gibi 355 liraya varan zam yolu açılacak. İntibak yasası çıkarsa, detaylı bir çalışma gerçekleştirilecek. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Emeklilere, hizmet sürelerine ve prim günlerine göre farklı zamlar uygulanacak.

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