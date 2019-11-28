Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yurt genelinde genel bütçeli idarelere tahsisli 218 bin 575, diğer kurumlara tahsisli 30 bin 939 olmak üzere toplam 249 bin 514 kamu lojmanı bulunuyor.

Bu konutlardan savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetleri için kullanılan yaklaşık 140 bin lojman ile kampüs alanında yer alan ve hizmet binalarıyla bütünleşik bulunan yaklaşık 59 bin lojman satışa sunulmayacak. Bu konutlar dışında kalan ve satılabilecek nitelikte olan 50 bin lojmanın satışı öngörülüyor. Bu lojmanlardan ilk etapta 5 bini için ihaleye çıkılacak.

Milli Emlak Genel Tebliği'nde yapılan yeni düzenlemeyle oturduğu lojmanı satın almak isteyen memurlara yönelik satış koşullarına iyileştirmeler getirildi.