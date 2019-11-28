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  • 28.11.2019 16:59
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 17:13

yeni başvuru şartları duyuruldu! olacak?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) personel alımı ilanları vatandaşlar tarafından heyecanla beklenirken başvuru şartlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 19 Kasım 2019 Salı tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile personel alımı şartlarındaki değişiklikler kamuoyuna açıklandı. yeni başvuru şartları duyuruldu. Peki, olacak? İşte merak edilen bilgiler...

Türkiye'nin en köklü kuruluşları arasında yer alan Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) tarafından belirli dönem aralığında personel alımı yapılıyor. PTT'nin personel alımına ilişkin heyecanlı bekleyiş sürerken PTT, Sözleşmeli Personel Yönetmeliği'nde değişiklikler yaptı. Değişikliklerin ardından u kapsamda iş arayanlar "PTT yeni personel alımı ne zaman olacak?" sorusuna yanıt arıyor.

2020 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT personel alımına dair henüz bir açıklama gelmedi. Ancak yeni yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte gözler 2020 yılının ilk aylarına çevrildi.

Yeni başvuru şartları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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