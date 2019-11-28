Türkiye'nin en köklü kuruluşları arasında yer alan Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) tarafından belirli dönem aralığında personel alımı yapılıyor. PTT'nin personel alımına ilişkin heyecanlı bekleyiş sürerken PTT, Sözleşmeli Personel Yönetmeliği'nde değişiklikler yaptı. Değişikliklerin ardından u kapsamda iş arayanlar "PTT yeni personel alımı ne zaman olacak?" sorusuna yanıt arıyor.

2020 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT personel alımına dair henüz bir açıklama gelmedi. Ancak yeni yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte gözler 2020 yılının ilk aylarına çevrildi.

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