THY'nin hedefi 2023 vizyonu

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı gibi bir aktarma merkezi ile 2023 vizyonuna emin adımlarla yürüdüklerini bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi küresel seyahat endüstrisinin geleceğinde daha güçlü bir marka konumuna taşımayı hedefleyen "9. Uluslararası Resort Turizm Kongresi", Antalya'da "Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği" ana teması ile yapıldı.

ANTALYA İLK KEZ 15 MİLYONU AŞTI

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) organizasyonuyla düzenlenen kongreye dünya turizm pazarının önde gelen isimlerinin konuşmacı olarak katıldı. Kongrede turizm sektöründe Türkiye ve dünyadaki güncel durum, seyahat endüstrisinde öne çıkan eğilimler ve gelecek vizyonu ele alındı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, "Havacılık Sektöründeki Gelişmeler" başlıklı konuşmasında bayrak taşıyıcının Türkiye'nin turizm ekonomisine olan katkısını ve gelecek hedeflerini aktardı. Aycı, güzel Antalya'nın bu yıl tarihinde ilk kez 15 milyonu aşkın turisti ağırlamış olmasını son derece önemli bulduğunu, bu başarıda büyük pay sahibi olduğuna inandığı AKTOB'u tebrik ettiklerini belirtti.

THY'NİN HEDEFİ 2023

Büyük başarılarla tamamlanan bir turizm sezonunun ardından 2020 yılında daha büyük başarılara hep birlikte tanıklık edeceklerini ifade eden Aycı, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dünya turizmindeki yükselişi ile hep birlikte gururlanacağız. Ülkemiz 2016 yılında yaşadığı zorlu süreçleri hızla geride bırakmayı başarmış ve 2018 yılında 39,5 milyon turist sayısına ulaşarak dünya turist sayısı sıralamasında 6. sıraya yeniden yerleşmiştir. 2019 yılının ilk 9 ayı turizm sektörünün bu yıl önemli bir sıçrama gerçekleştirdiğini ve ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısının ilk 9 ayda yüzde 14,5 artarak 36,4 milyona ulaştığını gösteriyor. Türk Hava Yolları ailesi olarak bizler de ülkemizin milli bayrak taşıyıcısı ve dünyada en çok ülkeye uçan havayolu unvanımızla, misafir kabul ettiğimiz yolcularımızı sevdiklerine ulaştırırken, ülkemizi, insanımızı ve değerlerimizi uçtuğumuz her ülkede tanıtıyor, tarihi ve doğal zenginliklerimizi gözler önüne seriyoruz. Markamızın, 2003 yılında 10 milyonun biraz üzerinde olan yolcu sayısını 2018 yılı sonu itibarıyla 75,2 milyona çıkardık. Yine 2003 yılında uçtuğumuz şehir sayısı 104 iken bugün Türk Hava Yolları tüm dünyada toplam 126 ülkede 316 şehre sefer icra ediyor. Markamız, dünya çapında arz edilen koltukta 2005 yılında yüzde 0,6'lık paya sahipken, 2018 yılında bu payı 3 katına çıkararak yüzde 1,8 oranında pay sahibi oldu. Global pazarda arz edilen koltuk kapasitesinde, 2018 yılında 15. olan Türk Hava Yollarının 2023 yılında 10. sırada olmasını hedefliyoruz." dedi.

"SAYIN ERDOĞAN'IN VİZYONU İLE..."

Aycı, THY'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ekim 2018'de imzaladığı "Direkt Turizm Hamlesi" protokolüne de değinen İlker Aycı, Türkiye'nin en büyük hizmet ihracatçısı olarak, bacasız sanayi olan turizm sektörünün en büyük paydaşı konumunda olduklarını bildirdi.

Protokol kapsamında geçen haziran ayından itibaren uygulamaya konulan direkt seferlerle öncelikle ülkenin nitelikli turistler için öncelikli adresler arasında girmesini hedeflediklerini belirten Aycı, "Özellikle yaz sezonunda milyonlarca turisti ağırlayan tatil beldelerimize Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun başlıca merkezlerinden sunduğumuz tarifeli seferlerimizdeki artış, turizm sektörümüzün bu yıl rekorlara imza atmasına büyük katkı sağlıyor. Turizm sektörümüzün 2023 yılı güncel hedefi 75 milyon turist. Türkiye'nin, milli bayrak taşıyıcısı ve medeniyetimizin göklerdeki temsilcisi olarak bu hedefe ulaşacağımıza inancımız tam. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ile hayata geçen ve geçtiğimiz nisan ayında havacılık sektörünün en büyük taşınma operasyonu ile taşındığımız İstanbul Havalimanı gibi bir aktarma merkezi ile bizler de 2023 vizyonumuza emin adımlarla yürüyor, 500 uçaklık bir filo ve yılda 120 milyon yolcu hedefimizi gerçekleştirmek için durmaksızın çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.