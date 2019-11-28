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  • 28.11.2019 10:21
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 10:21

iş planı örneği nasıl hazırlanır? İşte nde bulunması gereken bilgiler

, girişimcilere özel hibe desteğini sunmaya devam ediyor. KOSGEB’in desteğini alabilmek için öncelikle girişimcilerin iş planlarını hazırlaması gerekiyor. İş planları hazır olan girişimcilerin ise bu destekten faydalanma süreçleri çok hızlı oluyor. KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur.

KOSGEB iş planı örneği nasıl hazırlanır?

KOSGEB iş planı hazırlarken detaylı olarak yazılması gereken bilgiler.Yeni sisteme göre KOSGEB iş planında bulundurulması gereken önemli bilgiler. KOSGEB iş planını hazırlarken bazı önemli detaylara dikkat etmek şarttır. İş planı üzerinde, yapılacak işin her türlü bilginin detaylı ve ayrıntılı bir şekilde paylaşılması gerekir. Girişimcilerin iş planları ne kadar ayrıntılı ve açıklayıcı olursa, destek alma olasılıkları o kadar artacaktır. KOSGEB tarafından birçok farklı bölümde sunulan iş planlarına destek sunulmaktadır.

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