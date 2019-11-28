KOSGEB iş planı hazırlarken detaylı olarak yazılması gereken bilgiler.Yeni sisteme göre KOSGEB iş planında bulundurulması gereken önemli bilgiler. KOSGEB iş planını hazırlarken bazı önemli detaylara dikkat etmek şarttır. İş planı üzerinde, yapılacak işin her türlü bilginin detaylı ve ayrıntılı bir şekilde paylaşılması gerekir. Girişimcilerin iş planları ne kadar ayrıntılı ve açıklayıcı olursa, destek alma olasılıkları o kadar artacaktır. KOSGEB tarafından birçok farklı bölümde sunulan iş planlarına destek sunulmaktadır.

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