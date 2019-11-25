KOSGEB kredi başvuru şartları girişimciler tarafından sürekli olarak araştırılan konuların başında gelmektedir. KOSGEB kredilerinde yapılan son güncelleme ile birlikte, stratejik ve öncelikli sektörlerde yer alan işletmeler 500 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. Öte yandan KOSGEB desteği alarak işletmelerini yeni kurmuş ya da kuracak olan girişimcilere ise 50 bin liraya kadar kredi kullanımlarında destek sunulacak. Peki KOSGEB kredi faiz oranlarında indirim tutarı ve tüm detaylar sayfamızda

KOBi Finansman Destek Programı Devreye Alındı

Basın açıklamasında bulunan KOSGEB Başkanı Uzkurt, kurumun Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Türkiye'de faaliyet gösteren 10 banka ile protokol imzalayarak, KOBİ Finansman Destek Programı'nı devreye aldıklarını ifade etti. Türk ekonomisinde son dönemde başlayan yeniden canlanmanın kredi faiz oranlarındaki düşüşü de beraberinde getirdiğini kaydeden Uzkurt, KOBİ'lerin kredi desteklerine çok daha kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlamak için KOSGEB'in yeni bir destek programı geliştirip uygulamaya koyduğunu söyledi.

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