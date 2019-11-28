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  • 28.11.2019 10:12
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 10:48

31 Aralık Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek bilet kaç para?

31 Aralık Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar oldu? Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon lira olurken, tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılacak. Milli Piyango çekiliş sonuçları ile bir kişi milyoner olacak. Normalde 6 rakam içeren Milli Piyango biletleri yılbaşına özel 7 rakam ile oluşturuluyor.  Her rakam 0-9 arasında 10 farklı değer alabiliyor. Dolayısıyla adet birbirinden farklı bilet numarası var. Yani çekilişte büyük ikramiyenin elinizdeki bilet numarasına çıkma olasılığı 10 milyonda bir.

31 Aralık Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları açıklandı

31 Aralık Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek bilet kaç para? Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olurken, tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılacak. 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.
Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

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