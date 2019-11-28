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  • 28.11.2019 08:12
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 08:12

nda son durum! 28 Kasım gram, çeyrek, yarım, fiyatı ne kadar?

ne kadar oldu? Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında yatay seyir sürüyor. Altın piyasasında, en düşük 268 bin 845 lira, en yüksek 270 bin 850 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 270 bin 250 liradan tamamladı. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, fiyatı ne kadar? İşte 28 Kasım ...

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.802,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,52 yükselişle 270,40 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Kasım canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

28 Kasım Perşembe günü gram altın 270,24 liradan alınırken, 270,31 liradan satılıyor.

Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını, bilezik gramı fiyatları için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

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