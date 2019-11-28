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  • 28.11.2019 08:54
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 08:54

KYK borcu olanlar dikkat! Berat Albayrak açıkladı! KYK borçlarına af gelecek mi? KYK kredi borcu silinecek mi?

KYK borç affı için vatandaşların araştırmaları sürüyor. KYK borçlarına af konusunda kanun teklifinin Meclis'e sunulmasının ardından KYK'ya borcu olan vatandaşlar umutlu bekleyişe geçmişti. Konu ile ilgili son açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Peki, KYK borçlarına af gelecek mi? KYK kredi borcu silinecek mi?

KYK borçlarına af gelecek mi?

KYK borçlarına af gelecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uzun zamandır gündemdeki sıcaklığını koruyan KYK borçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, KYK borçlarına af gelecek mi? KYK kredi borcu silinecek mi?

KYK BORÇLARINA AF GELECEK Mİ?

Bakan Albayrak, konuşmasının sonunda öğrencilerin KYK borçlarına değinerek şunları kaydetti:

"KYK yurtları borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz. İktisadi ve İdari Bilimler mezunlarının gelir uzman yardımcısı olarak KPSS ile atanması için çalışma yapıyoruz."

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