Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, 2019 yılının büyüme açısından pozitif geçeceğini söylerken yatırımcılara da seslendi. Albayrak, "Türkiye'nin sunduğu stratejik konumu ve avantajı kaçırmayın. Türkiye istikrarlı, güçlü yönetim ve sistem yapısıyla, konumuyla emin adımlarla hedefine ilerlerken, gelin geç kalmayın. Geç kalanlar ileride daha çok hayıflanacak, kaybettiği zamana üzülecek." dedi.



İşte Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar

"Attığımız güven verici adımlarla ekonomik aktiviteyi desteklemeye yönelik tedbirlerin de etkisiyle 2019 yılını birçok kurumun, şunun bunun tahminleri ve beklentilerin ötesindeki bir performansla inşallah pozitif bir büyümeyle geride bırakacağız.

Güven endekslerindeki istikrarlı artışlar, toparlanmanın güçlenerek sürdüğünü çok net ortaya koyuyor.

Son TOBB verilerine göre 2019 ekim ayında kurulan şirket sayısında eylüle göre yüzde 8,5, geçen yıla göre yüzde 18 artış var. İstihdama baktığımızda güçlü toparlanma sinyallerini görüyoruz. Eylül ayında 400 binin üzerinde SGK girişi var, ekim ayı pozitif devam ediyor, kasım, aralık istihdam tarafında da bunu görüyoruz. İşte tüm bu göstergeler, Türkiye'nin 2020 yılı için ortaya koyduğu büyüme potansiyeline çok rahat bir şekilde ulaşacağını gösteriyor.

Türkiye'nin sunduğu stratejik konumu ve avantajı kaçırmayın. Türkiye istikrarlı, güçlü yönetim ve sistem yapısıyla, konumuyla emin adımlarla hedefine ilerlerken, gelin geç kalmayın. Geç kalanlar ileride daha çok hayıflanacak, kaybettiği zamana üzülecek.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilke imza atarak ekonomik aktiviteyi canlandırırken cari fazla vermeyi de başardığımız çok tarihi bir yıl olarak 2019'u hatırlayacağız. Özellikle eylül ayı itibarıyla son 12 aylık cari fazla rakamı, cumhuriyet tarihi rekoru olan 5,9 milyar dolara ulaştı. Pozitif büyümenin gerçekleşeceği bir yılda cari fazla verilmesi hususu literatüre girecek nitelikte çok önemli bir performans olarak inşallah tarihe geçecek."