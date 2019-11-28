İstanbul'da kaçakçılara suçüstü!

İddialara ve polisin tespitlerine göre; kaçakçılar dikkat çekmemek ve polislere yakalanmamak için kiralamış oldukları iş yerlerine "Hediyelik Eşya" dükkanı görünümü verdi ve yasa dışı bir şekilde sigara imalatı yaptı. Söz konusu adreslerin atölye ve imalathanelere dönüştüren ve imal ettikleri sigaraları pazarladıkları tespit edilen 47 yaşındaki Mehmet T. ile 45 yaşındaki Esengül G. yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA KAÇAK SİGARA BULUNDU

Baskın düzenlenen söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 902 bin 600 adet boş makaron (Sigara kağıdı), 580 bin adet içi tütün ile doldurularak sigara haline getirilmiş dolu makaron, 256 kilogram ağırlığında 256 paket kaçak sigara tütünü ele geçirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında detaylı incelemelerin sürdüğü belirtildi.