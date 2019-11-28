Yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş yeni yılda emekli maaşlarının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Yeni yılda tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Emekli vatandaşların zam hakkında bekleyişi devam ederken emekli maaşları ne kadar olacak sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşı Ocak'ta değişecek. Tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Ayrıca emekli doktorlar, üçüncü bir zammı ilave ödemelerindeki artışla alacak.

Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur'lular enflasyon oranında zam alırken, memur emeklilerine yüzde 4 artış ve Temmuz-Aralık'ta TÜFE yüzde 5'i aşarsa fark verilecek.