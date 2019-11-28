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  • Ekonomi
  • 28.11.2019 21:56
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 21:56

Milyonların gözü orada! 2020 yılında ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek maaş...

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte gündeme gelen konulardan birisi de na yapılacak zam oranı oldu. Yılın ikinci altı ayındaki enflasyon verileri emekli maaşı zammında önemli bir etken olacak. Ocak ayında emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Şimdilerde milyonlarca emekli vatandaş "2020 yılında ?" sorusuyla ilgili detayları öğrenmek istiyor. Peki, en düşük ve en yüksek olacak? İşte merak edilenler...

2020 yılında emekli maaşları ne kadar olacak?

Yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş yeni yılda emekli maaşlarının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Yeni yılda tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Emekli vatandaşların zam hakkında bekleyişi devam ederken emekli maaşları ne kadar olacak sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşı Ocak'ta değişecek. Tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Ayrıca emekli doktorlar, üçüncü bir zammı ilave ödemelerindeki artışla alacak.

Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur'lular enflasyon oranında zam alırken, memur emeklilerine yüzde 4 artış ve Temmuz-Aralık'ta TÜFE yüzde 5'i aşarsa fark verilecek.

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