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  • 28.11.2019 07:44
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 07:44

son dakika! 28 Kasım ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı

son dakika... S-400 kaynaklı gelişmeler sonrası 5.75'in üzerini test eden , kademeli olarak yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Dünkü işlem gününde 5.7728'i test eden 28 Kasım'a 5,7759 seviyesinde başladı. Peki, bugün ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 28 Kasım güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Dolar kurunda yukarı yönlü seyir sürüyor. Piyasalarda ABD ile Çin arasındaki ticaret gelişmeleri yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile bir anlaşmaya çok yakın olduklarını açıklamasının ardından piyasalarda iyimserlik devam ediyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 28 Kasım güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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