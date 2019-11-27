Dolar son dakika... Dolar kurunda yukarı yönlü seyir sürüyor. Piyasalarda ABD ile Çin arasındaki ticaret gelişmeleri yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile bir anlaşmaya çok yakın olduklarını açıklamasının ardından piyasalarda iyimserlik devam ediyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 28 Kasım güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

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