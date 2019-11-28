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  • 28.11.2019 10:06
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 10:13

de yüzleri güldüren gelişme! yükseldi

Son dakika haberine göre k güven endeksi Ekim ayında 89,8 iken, Kasım ayında %1,7 oranında artarak 91,3 oldu. Güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ekonomide yüzleri güldüren gelişme

k güven endeksi Ekim ayında 89,8 iken, Kasım ayında %1,7 oranında artarak 91,3 oldu. ndeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Kasım ayında tüketici güven endeksi 59,9 değerine, reel kesim güven endeksi 105,9 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 91,3 değerine yükseldi. Kasım ayında perakende ticaret sektörü güven endeksi 101,2 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 63,9 değerine geriledi.

Ekonomik güven endeksi, Kasım 2019


Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Kasım 2019

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