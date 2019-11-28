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  • 28.11.2019 19:51
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 19:51

İki bankadan indirim fırsatı! 0.98 müjdesi verildi! TEB, INGBank, Garanti, Ziraat kredi faiz oranı ne kadar?

Taşıt, ihtiyaç ve konut kredi faizlerindeki güncel durum, bankaların birer birer faiz indirimine gitmesiyle birlikte merak konusu oldu. İndirimlerle birlikte on binlerce vatandaş kredi çekerek ev ve araba almayı ya da borçlarını kapatmayı düşünüyor. Son olarak TEB ve INGBank kredi indirim müjdesini vatandaşlarla paylaştı. İndirim kararlarının duyurulmasının ardından güncel faiz oranları hakkında araştırmalarda artış yaşanıyor. Peki, TEB, INGBank, Garanti, Ziraat Bankası ne kadar oldu? İşte banka banka güncel oranlar...

İki bankadan indirim fırsatı! İşte güncel faiz oranları

Kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusu, 28 Kasım tarihinde günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Kredi çekme düşüncesi olanlar şimdilerde arama motorlarında büyük bir merakla bankaların güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyor. ING Türkiye'nin ardından TEB, yeni müşterileri için sunduğu "Hoş Geldin" kredisinde faiz oranını yüzde 0,98'e düşürdüğünü duyurdu. İşte banka banka güncel kredi faiz oranları...

TEB 0,98'E DÜŞÜRDÜ

TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka ile ilk defa tanışan ve borçlarını tek bir yerde toplayıp rahat etmek isteyenler, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için findeks notuna göre farklı tutar ve vadelerde, yüzde 0,98'den başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisinden faydalanabiliyor.

Sadece tek seferlik tanışma faizi olarak kullanılabilen, vade seçeneklerinin 3 ay ile 60 ay arasında değiştiği "Hoş Geldin" kredisinden yararlanmak isteyen yeni TEB müşterileri, başvurularını TEB şubeleri, telefon bankacılığı, CEPTETEB mobil ve teb.com.tr web sitesi üzerinden yapabiliyor.

ING TÜRKİYE'DEN KONUT KREDİSİ KARARI

ING Türkiye, konut kredisinde faiz oranını yüzde 0,98'e düşürerek sektördeki en avantajlı faiz oranını sunmaya başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, tüketicilerin uygun koşullarda ev sahibi olabilmelerine katkıda bulunurken, Türkiye ekonomisine de destek verme hedefiyle yeni bir konut kredisi kampanyası başlattı.

ING Türkiye, bu kapsamda konut kredisi tutarından bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 12 ila 120 ay vadede yüzde 0,98'e indirdi.

ING Türkiye'nin "çok avantajlı" faiz oranına sahip konut kredisi kampanyasından, yeni kredi talebi olanların yanı sıra mevcut konut kredisini ING Türkiye'ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabilecek.

Diğer bankaların kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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