Turistler Türk hamamına koştu

Yılın başından bu yana 15 milyonun üzerinde yabancı turist ağırlayan Antalya, SPA merkezleriyle de gözde oldu. Serik ilçesi Yukarı Kocayatak'ta yaklaşık 4 yıl önce kurulan SPA köyü, sezonda günde yaklaşık 200 turisti ağırlıyor. Yılın 10 ayında 35 bin kişinin tesisten faydalandığı belirtilirken, yıl sonunda bu rakamın 40 bine ulaşacağı düşünülüyor.
- Ekonomi
- 27.11.2019
- Gazete
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