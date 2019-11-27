Bugünkü
Takvim

ler Türk hamamına koştu

Yılın başından bu yana 15 milyonun üzerinde yabancı ağırlayan , merkezleriyle de gözde oldu. Serik ilçesi Yukarı Kocayatak'ta yaklaşık 4 yıl önce kurulan SPA köyü, sezonda günde yaklaşık 200 turisti ağırlıyor.

Turistler Türk hamamına koştu
Yılın başından bu yana 15 milyonun üzerinde yabancı ağırlayan Antalya, merkezleriyle de gözde oldu. Serik ilçesi Yukarı Kocayatak'ta yaklaşık 4 yıl önce kurulan SPA köyü, sezonda günde yaklaşık 200 turisti ağırlıyor. Yılın 10 ayında 35 bin kişinin tesisten faydalandığı belirtilirken, yıl sonunda bu rakamın 40 bine ulaşacağı düşünülüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTuristler Türk hamamına koştu
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri