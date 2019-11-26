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  • 26.11.2019 23:56
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 23:56

"Para basan" İngiliz şirketi De dar boğazda

140 merkez sı için banknot basımı gerçekleştiren şirket, kurtarma planlarının işe yaramaması halinde iflas ile karşılaşileceğini açıkladı. 1860 yılında ilk kez Mauritius için para basan şirket, dünyadaki toplam banknotların üçte birinin basımını gerçekleştirmiş durumda. Şirket aynı zamanda 40 ülkenin de pasaportlarının basımını yapıyor.

Dünyaya para basıyor! Dev şirket battı batacak

Merkez sı (BoE) dahil 140 merkez bankası için para basan banknot ve pasaport basım şirketi De 'nın mali olarak zor durumda olduğu bildirildi.

Merkezi İngiltere'de bulunan De La Rue'dan yapılan açıklamada, kurtarma planlarının işe yaramaması halinde şirketin iflas ile karşılaşileceği bildirildi.

Açıklamada, yılın son altı aylık döneminde (nisan-eylül) 9,2 milyon sterlin zarar edildiği bildirilirken şirketin faaliyetlerine devam edebileceğine ilişkin ciddi belirsizliğin ve endişenin oluştuğu kaydedildi.

Açıklamanın ardından şirketin hisseleri yüzde 20,6 değer kaybetti.

Şirketin geçen yılın ilk yarısında 107,5 milyon sterlin seviyesinde olan borcu, bu yılın ilk yarısında 170,7 milyon sterline ulaştı.

De La Rue halihazırda İngiltere Merkez Bankası dahil olmak üzere dünyanın farklı noktalarında 140 merkez bankası için para basıyor ve bünyesinde 2 bin 500 kişiyi istihdam ediyor.

Şirket, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkmasının ardından basılacak olan yeni pasaport ihalesini Gemalto adlı şirkete kaptırmıştı.

Yine yakın zamanda , şirkete yaklaşık 18 milyon sterlinlik borcunu ödeyememiş ayrıca İngiltere Ciddi Yolsuzluk Ofisi (SFO) şirketin Sudan'daki faaliyetlerine ilişkin inceleme başlatmıştı.

1860 yılında ilk kez Mauritius için para basan şirket, dünyadaki toplam banknotların üçte birinin basımını gerçekleştirmiş durumda. Şirket aynı zamanda 40 ülkenin de pasaportlarının basımını yapıyor.

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