Dolar son dakika yükselişte... Dün yüzde 0,5 artışla 5,75 bandında kapanan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7672 seviyesinde işlem gördü. Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.7327 lira ve en yüksek 5.7588 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında, euro ise en düşük 6.3208 lira ve en yüksek 6.3499 lirayı gördükten sonra, 6.33– 6.34 lira aralığında seyretti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 27 Kasım güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Canlı döviz kurları alış-satış fiyatları şu şekilde: