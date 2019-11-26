Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 27.11.2019 07:22
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 07:22

da son dakika gelişmesi! Dolar yükselecek mi? 27 Kasım ve ne kadar, kaç TL?

son dakika... Dünkü işlem gününde en yüksek 5.7588 lirayı gören , 27 Kasım'a 5,7672 seviyesinde başladı. Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ile pozitif seyrini sürdürüyor. Peki, bugün ve ar, kaç TL oldu? İşte 27 Kasım güncel ...

Dolar son dakika yükselişte... Dün yüzde 0,5 artışla 5,75 bandında kapanan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7672 seviyesinde işlem gördü. Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.7327 lira ve en yüksek 5.7588 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında, euro ise en düşük 6.3208 lira ve en yüksek 6.3499 lirayı gördükten sonra, 6.33– 6.34 lira aralığında seyretti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 27 Kasım güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Canlı döviz kurları alış-satış fiyatları şu şekilde:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDolarda son dakika gelişmesi! Dolar yükselecek mi? 27 Kasım euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri