Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) koordinasyonunda tüm tasarım, geliştirme ve kalifikasyon faaliyetleri milli imkanlarla gerçekleştirilen MPT-76'nın seri üretimi ve teslimatlar devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) koordinasyonunda tüm tasarım, geliştirme ve kalifikasyon faaliyetleri milli imkanlarla gerçekleştirilen MPT-76'nın seri üretimi ve teslimatlar devam ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.