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  • 27.11.2019 15:08
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 15:12

güçlerinin milli tüfek sayısı 52 bini geçti

güçlerinin envanterinin yerli silahlarla güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında teslimatı yapılan Milli Piyade Tüfeği () teslimatı sayısı 52 bini geçti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) koordinasyonunda tüm tasarım, geliştirme ve kalifikasyon faaliyetleri milli imkanlarla gerçekleştirilen MPT-76'nın seri üretimi ve teslimatlar devam ediyor.

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