Polis Meslek Yüksekokulları na 2020 yılı polis alımı kadro dağılımı, İlan tarihi ve başvuru şartları belli oldu. Yönetmelik Değişimi ve YKS Sınavı detayları. Başvuru yapacak adayların Ortaöğretim/Lise mezunu olmaları gereklidir. Ayrıca Polis Akademisi Başkanlığı tarafından PMYO alımları YKS ( Yükseköğretim Kurumları Sınavı ) ile yapılmaktadır. En az lise mezunlarından alım yapan PMYO her yıl değişken taban puanlarına sahip olabilmektedir. ÖSYM'nin düzenlediği YKS kapsamında bulunan TYT sınavı adayların bu okula giriş yapmasına olanak tanır. TYT'den belirlenen ham taban puanı ile PMYO okullarına giriş yapabilirsiniz.

2020 PMYO TABAN PUANI NE OLDU?

PMYO taban puanları her yıl yeniden belirlenmektedir. Bu durum TYT'ye giren öğrenci sayısından ihtiyaç olan polis sayısı değişkenlerine kadar değişiklik göstermektedir. Yani puanın düşeceği veya artacağı konusunda net bir şey söylemek mümkün değildir. Fikir edinebilmeniz açısından sizlere geçmiş yıllardaki PMYO taban puanları maddelerini sunalım.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ