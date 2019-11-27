Bir bankadan daha fırsat! Yeni teklif geldi! Denizbank, TEB, Finans, Ziraat, Garanti kredi faiz oranı kaç?

Bankalardan gelen kredi faiz indirim açıklamaları, kredi çekme düşüncesi olanların gündeminde yer alıyor. İndirimlerle birlikte on binlerce vatandaş kredi çekerek ev ve araba almayı ya da borçlarını kapatmayı düşünüyor. Bankaların peş peşe faiz indirimine gitmesiyle birlikte güncel faiz oranları hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. ING Türkiye'nin yakın bir süreçte konut kredisinde indirime gittiğini açıklamasının ardından son olarak TEB'den indirim müjdesi geldi. İşte bankaların kredi faiz oranları...

0,98'E DÜŞÜRDÜ

TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka ile ilk defa tanışan ve borçlarını tek bir yerde toplayıp rahat etmek isteyenler, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için findeks notuna göre farklı tutar ve vadelerde, yüzde 0,98'den başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisinden faydalanabiliyor.

Sadece tek seferlik tanışma faizi olarak kullanılabilen, vade seçeneklerinin 3 ay ile 60 ay arasında değiştiği "Hoş Geldin" kredisinden yararlanmak isteyen yeni TEB müşterileri, başvurularını TEB şubeleri, telefon bankacılığı, CEPTETEB mobil ve teb.com.tr web sitesi üzerinden yapabiliyor.

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