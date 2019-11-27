Kalyon Holding gayrimenkul sektöründe yeni yatırımlar için kolları sıvadı

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, gayrimenkul sektöründe yatırımlarının artacağını söyledi. Önümüzdeki 3 yıl içinde 300 milyon euro civarında gayrimenkul yatırımı yapmayı planladıklarını açıklayan Kalyoncu, üzerinde çalıştıkları yeni projeler hakkında da bilgi verdi. İstanbul Havalimanı'na yakın bir bölgede yaklaşık 500 konutluk bir projeye hazırlandıklarını anlatan Kalyoncu, "Yine aynı bölgede, özel konseptli bir projemiz olacak. Türkiye'de ilk kez uygulanacak olan bu konseptle eğitim ve eğlencenin bir araya geleceği bir yaşam merkezi hayata geçireceğiz" dedi.



Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, gayrimenkul projeleri hakkında bilgi verdi.

ORANI % 0.49'A ÇEKTİ

Kalyoncu, Üsküdar'da inşa ettikleri Nevbahar Üsküdar'ın Halkbank garantörlüğünde hayata geçtiğini belirterek, projeden ev almak isteyenlerin bankadan 180 aya kadar yüzde 0.99 vade farkıyla kredi kullanabildiğini söyledi.

Peşin alımlarda ise yüzde 20 indirim uyguladıklarını ifade eden Kalyoncu, "Projenin lansman fiyatı üzerinden daha kısa sürelerde yüzde 0.49 vade farkıyla şirket bünyesinde taksit yapıyoruz" diye konuştu. Kalyoncu, firma bünyesinde yapılan vadelendirmelerde yüzde 30'luk peşinatın ve taksit ödemelerinin ise Eylül 2020'de yapılacak konut tesliminde ödeneceğini anlattı. Nevbahar Üsküdar'da vadeli ödemelerde metrekare fiyatlarının 14 bin 500, peşin ödemelerde ise 13 bin lira civarında olduğunu kaydeden Kalyoncu, yeni yılda Türkiye genelinde konut fiyatlarının yükseleceğini, içinde bulunduğumuz dönemin konut almak için uygun bir zaman olduğunu vurguladı.