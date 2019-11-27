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’nin kalıplarını lı firma döküyor

'daki İğrek Makina; aralarında , Audi, , ve Mercedes gibi dünyaca ünlü markaların da bulunduğu firmaları için döküm kalıp üretiyor.

Ferrari’nin kalıplarını Bursalı firma döküyor

'daki İğrek Makina; aralarında , Audi, , ve Mercedes gibi dünyaca ünlü markaların da bulunduğu firmaları için döküm kalıp üretiyor. İğrek Makina Üretim Müdürü Fatih İğrek, Avrupa'da 12 ülkeye yaptıkları belirterek, "İhracat alanımızı genişletmek ve ürünlerimizi Avrupa'dan sonra Amerika, ve 'ya da ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

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