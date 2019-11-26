Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 26.11.2019 20:10
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 20:10

İndirim geldi! En uygun kredi fırsatı sunuldu! İşte Garanti, TEB, Akbank, Yapıkredi, Finans kredi faiz oranı

Yakın zamanda yapılan faiz indirimleriyle birlikte on binlerce vatandaş kredi çekerek ev ve araba almayı ya da borçlarını kapatmayı düşünüyor. Bankaların peş peşe faiz indirimine gitmesiyle birlikte güncel faiz oranları hakkında araştırmalarda artış yaşandı. Özellikle vatandaşlar son iki ayda bankalar tarafından kendilerine sunulan teklifleri takip ediyor. ING Türkiye'nin yakın bir süreçte konut kredisinde indirime gittiğini açıklamasının ardından son olarak TEB'den indirim müjdesi geldi. İşte Garanti, TEB, Akbank, Yapıkredi, Finans güncel faiz oranları...

En uygun kredi fırsatı sunuldu! İşte güncel faiz oranları

Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisindeki güncel oranlar, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Kredi çekmeyi düşünenler özellikle konut kredisi faiz oranlarının yüzde 1'in altına düşürmesiyle birlikte güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyor. Son dönemde ekonomide hareketlilik yaşanırken son olarak bir banka daha kredi faizlerinde indirime gittiğini duyurdu. TEB, yeni müşterileri için sunduğu "Hoş Geldin" kredisinde faiz oranını yüzde 0,98'e düşürdüğünü duyurdu. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte kredi faiz oranları hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. İşte güncel oranlar...

0,98'E DÜŞÜRDÜ

TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka ile ilk defa tanışan ve borçlarını tek bir yerde toplayıp rahat etmek isteyenler, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için findeks notuna göre farklı tutar ve vadelerde, yüzde 0,98'den başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisinden faydalanabiliyor.

Sadece tek seferlik tanışma faizi olarak kullanılabilen, vade seçeneklerinin 3 ay ile 60 ay arasında değiştiği "Hoş Geldin" kredisinden yararlanmak isteyen yeni TEB müşterileri, başvurularını TEB şubeleri, telefon bankacılığı, CEPTETEB mobil ve teb.com.tr web sitesi üzerinden yapabiliyor.

Diğer bankaların kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleriİndirim geldi! En uygun kredi fırsatı sunuldu! İşte Garanti, TEB, Akbank, Yapıkredi, Finans kredi faiz oranı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri