İndirim geldi! En uygun kredi fırsatı sunuldu! İşte Garanti, TEB, Akbank, Yapıkredi, Finans kredi faiz oranı

Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisindeki güncel oranlar, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Kredi çekmeyi düşünenler özellikle konut kredisi faiz oranlarının yüzde 1'in altına düşürmesiyle birlikte güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyor. Son dönemde ekonomide hareketlilik yaşanırken son olarak bir banka daha kredi faizlerinde indirime gittiğini duyurdu. TEB, yeni müşterileri için sunduğu "Hoş Geldin" kredisinde faiz oranını yüzde 0,98'e düşürdüğünü duyurdu. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte kredi faiz oranları hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. İşte güncel oranlar...

0,98'E DÜŞÜRDÜ

TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka ile ilk defa tanışan ve borçlarını tek bir yerde toplayıp rahat etmek isteyenler, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için findeks notuna göre farklı tutar ve vadelerde, yüzde 0,98'den başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisinden faydalanabiliyor.

Sadece tek seferlik tanışma faizi olarak kullanılabilen, vade seçeneklerinin 3 ay ile 60 ay arasında değiştiği "Hoş Geldin" kredisinden yararlanmak isteyen yeni TEB müşterileri, başvurularını TEB şubeleri, telefon bankacılığı, CEPTETEB mobil ve teb.com.tr web sitesi üzerinden yapabiliyor.

Diğer bankaların kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...