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Elektronik atıkla eğitime kaynak

Turkcell, TÜBİSAD işbirliğiyle 'Eğitime Dönüştür' projesini başlattı. Proje ile Turkcell mağazalarında tekno atık kutularında toplanan elektronik atıklar, TÜBİSAD tarafından ekonomiye kazandırılacak.

Elektronik atıkla eğitime kaynak
Turkcell, TÜBİSAD işbirliğiyle 'Eğitime Dönüştür' projesini başlattı. Proje ile Turkcell mağazalarında tekno atık kutularında toplanan elektronik atıklar, TÜBİSAD tarafından ekonomiye kazandırılacak. Elde edilen gelir Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışlanacak. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Kullanmadığınız cihazları kutulara atın" dedi.

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