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  • 27.11.2019 19:26
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 20:46

Bakan : Kamu ları tarihinin en büyük hazinecilik kârını açıklayacak

, "Bu yıl Merkez sı ve kamu bankaları tarihin en büyük hazinecilik kârını (Hazine işlemlerinde elde edilen kâr) açıklayacak. 4'üncü çeyreğin toparlanması ile iyi bir noktaya gidiyor Türkiye" dedi.

Bakan Albayrak açıkladı! Tarihin en büyük kârını açıklayacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. komisyonda sunum yaptı.

"MB VE KAMU BANKALARI TARİHİNİN EN BÜYÜK HAZİNECİLİK KARINI AÇIKLAYACAK"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Merkez Bankası ve kamu bankaları tarihinin en büyük hazinecilik kârını (Hazine işlemlerinde elde edilen kâr) açıklayacak. 2020 ilk iki çeyreğinde istihdam ve büyüme konusunda daha iyi olacak" dedi.

"TÜRKİYE YÜZDE 4-5'LERDE BÜYÜYECEĞİ SON ÇEYREĞE GİDİYOR"
"Büyümede üçüncü çeyrek beklentileri yüzde 1'lerde" diyen Albayrak, "Türkiye, aralık da bu ivmeyle devam ederse yüzde 4-5'lerde büyüyeceği son çeyreğe gidiyor" ifadelerini kullandı.

KYK BORÇLARIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yönelik borçlarla ilgili olarak adım atılacağı mesajını verdi. Albayrak, "Üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz" dedi.

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