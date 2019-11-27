2020'DE büyümeye devam edecek Bereket Döner, 3 kıtada 10 yeni şube açmaya hazırlanıyor. Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, Türk Cumhuriyetleri'nin tamamı ile Umman ve Suudi Arabistan'daki yatırımlara önem verdiklerini söyledi. 2020'de Bereket Döner'in Gürcistan, KKTC ve Makedonya'da yeni yatırımlara hazırlandığını belirten Emek, AB içinde bazı ülkelerle üretim ve şubeleşme konusunda görüşmelerin sürdüğünü anlattı. Emek, Afrika pazarında Bereket Döner'in 2020'de bayrak asacağını vurgulayarak, "Böylece 3 kıtada Türk dönerinin lezzet sancağını taşıyacağız. Kanada ile görüşmeler son aşamaya geldi. Anlaşma sağlanırsa, ulaştığımız kıta sayısı 4'e çıkacak" dedi.