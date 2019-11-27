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3 kıtada 10 yeni şube açmaya hazırlanıyor

2020'DE büyümeye devam edecek , 3 kıtada 10 yeni şube açmaya hazırlanıyor. Bereket Döner CEO'su , 'nin tamamı ile Umman ve 'daki yatırımlara önem verdiklerini söyledi.

4 kıtaya Bereket Döner

2020'DE büyümeye devam edecek Bereket Döner, 3 kıtada 10 yeni şube açmaya hazırlanıyor. Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, 'nin tamamı ile Umman ve 'daki yatırımlara önem verdiklerini söyledi. 2020'de 'in , ve Makedonya'da yeni yatırımlara hazırlandığını belirten Emek, AB içinde bazı ülkelerle üretim ve şubeleşme konusunda görüşmelerin sürdüğünü anlattı. Emek, pazarında Bereket Döner'in 2020'de bayrak asacağını vurgulayarak, "Böylece 3 kıtada Türk dönerinin lezzet sancağını taşıyacağız. ile görüşmeler son aşamaya geldi. Anlaşma sağlanırsa, ulaştığımız kıta sayısı 4'e çıkacak" dedi.

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