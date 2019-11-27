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  • 27.11.2019 10:05
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 10:08

Bakanlıktan açıklaması: Yakından takip edilecek

AtlasGlobal Havayolları tarafından dün yapılan açıklamada uçuşların 26 Kasım-21 Aralık tarihleri arasında durdurulduğu açıklanmıştı. ı konuyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Bakanlıktan flaş açıklama: Yakından takip edilecek

ı, "Atlas Global Havayolları, 21 Aralık 2019 tarihine kadar tarifeli uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştır. Firma, söz konusu dönem içinde uçuşunu yapamayan yolcularla ilgili bilgileri 15 Aralık 2019 tarihine kadar tespit ederek, söz konusu süreç nedeniyle oluşabilecek mağduriyetleri gidereceğini bildirmiştir. Atlas Global Havayolları'nın belirttiği süre içerisinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediği, Bakanlığımızca yakından takip edilecektir." dedi.

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