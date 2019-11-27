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  • 27.11.2019 10:19
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 10:29

ına konanlar dikkat! Kaldırılabiliyor!

Borcunu ödeyemediği için ına gelen emekliler, müdürlüklerine başvuru yaparak konan haczi kaldırabiliyor. İcra uzamanı verdi vererek, “Emekli maaşınıza icra gelirse ne itirazda bulunun” ifadelerini kullandı.

Son günlerde emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında "Emekli maaşıma haciz gelir mi?" sorusu geliyor. Bu sorunun yanıtını ise icra uzamanı Caner Çakı verdi vererek, "Emekli maaşınıza icra gelirse icra müdürlüğüne itirazda bulunun" dedi.

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