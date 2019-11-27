Son günlerde emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında "Emekli maaşıma haciz gelir mi?" sorusu geliyor. Bu sorunun yanıtını ise icra uzamanı Caner Çakı verdi vererek, "Emekli maaşınıza icra gelirse icra müdürlüğüne itirazda bulunun" dedi.