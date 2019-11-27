PTT personel alımı için yeni gelişme oldu. 19 kasım 2019 tarihinde Resmi Gazete'de Personel alımı hakkında yönetmelik yayımlandı. Posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık şeklinde sektörlerde etkinlik gösteren PTT'nin personel alımına ilişkin bekleyiş devam ederken PTT, Sözleşmeli Personel Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Bu hamlenin arkasından, bu kurumda istihdam edilmek isteyen yurttaşlar araştırmalarına hız verdi. İşte, PTT personel alımı hakkında ayrıntılar... Personel alımı, Resmî Gazete'de, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kurumun ve PTT'nin resmi internet sayfalarında sınav tarihinden minimum bir ay önce duyurulur.

2020 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT personel alımına ilişkin henüz tarih belli olmadı. Ancak yeni yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte beklentilerin artması, gözleri 2020 yılının ilk aylarına çevirdi.

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