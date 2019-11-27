"Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusu en fazla araştırılan konular arasında yer almaktadır. Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Vatandaşlar hesaplama ve sorgulama ekranına yoğun ilgi gösteriyorlar. Emekli maaşının ne kadar olacağı farklı kriterlere göre değişiklik gösteriyor. 4A yani eski ismiyle SSK için emekli maaşı hesaplama e-SGK sistemi üzerinden yapılıyor. 4B kapsamında olan maaşlar ise online olarak E-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. SGK'ya yüksek sigorta primi ödeyenler prim ödemeleri daha az olanlara nazaran daha yüksek emekli maaşı alırlar. İşte SGK, SSK, Bağkur, 4a, 4b, 4c emekli maaşı sorgulama...

4A (EMEKLİ SANDIĞI) EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

SSK, yani 4A çalışanları SGK emekli aylık hesaplamalarını https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresinden kimlik bilgileri ve SSK sicil numarasıyla yapabilirler. Gerekli bilgileri eksiksiz olarak girdikten sonra ''Sorgula'' butonuna basarak emekli maaşınızı hesaplayabilirsiniz.

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