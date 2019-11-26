Ücretten keyfi kesinti yapılamaz Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

İşime geç kaldığım için ay sonunda maaşım kesilmiş olarak geldi. Böyle bir durum mümkün müdür? Ne kadarlık bir kesinti olabilir?

İş Kanunu gereği işçi ve işverenin birbirine karşı yükümlülükleri vardır. Belirtilen iş saatlerinde işyerinde olmak gereklidir. Bu sizin iş kanununa göre işverene verdiğiniz bir taahhüttür. İşe girerken anlaşılan saatlerde gelmek ve çıkmak işverene karşı borcunuzdur. Sürekli olmamak kaydı ile yaşanan gecikmelerin sebepleri dahilinde bazen durumlar tolere edilir, bazen deliller ve gerekçeler ile işverene beyan edilir ve bir sorun yaşanmaz. Hukuki çerçeveden bakıldığında iş kanununa göre işe geç geldiğiniz zaman maaşınızdan kesinti yapılması haklı bir durumdur. Burada esas olay neye göre kesintinin yapılacağıdır. Bir saatlik bir gecikme durumunda 1 saatlik ücretinizi keserken, üç saatlik bir gecikmede 3 saatlik ücret kesmelidir. Fazlası olamaz ve saat başına gecikme durumu ile maaş hesaplanır.





SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL