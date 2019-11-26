Hastalanan işçiye kıdem tazminatı

Kıdem tazminatı alabilmek için kendi istek ve kusuru dışında çıkartılmış olmak şartı da aranıyor. Bunların dışında istifa ederek yani kendi isteği ile ayrılarak tazminat alma yolları da bulunuyor. Bu yollardan birisi de sağlıkla ilgili. İş Kanunu'na göre işçi, sözleşmesini sağlık nedenleri ile feshedebilir ve tazminatını alır. Bu şekilde ayrılan bir işçi işsizlik maaşı da alır.
HANGİ DURUMLAR KAPSAMDA
Ama her sağlık sorunu tazminata konu olmuyor. İşçinin çalıştığı yerde yaptığı iş sebebiyle hastalanması gerekiyor. Ya da işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya hayatının tehlikeye düşmesi şartı aranıyor. İkincisi; işçinin yakından görüştüğü işveren ve birlikte çalıştığı kişilerden bir bulaşıcı hastalık kapma riskinin bulunması da haklı fesihten sayılıyor. Çalışamayacak duruma gelindiğinde zaten malulen emeklilik, geçici ve sürekli iş görmezlik gibi sistemler devreye giriyor. Kanunun tarif ettiği duruma bakıldığında, hamilelik ya da doğum yapmak sebebiyle istifa etmek ya da sözleşmeyi feshetmek maalesef tazminat kazandırmıyor. Fakat siz hamile olduğunuz için işten çıkartılırsanız, burada tazminat hakkınız doğuyor. Üstelik kötü niyet tazminatı da devreye girebiliyor. Kıdem tazminatı alabilmek için o işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor. 1 yıldan sonraki her ay ya da gün için de ayrı tazminat hesapları yapılıyor. Tazminattan sadece damga vergisi kesiliyor.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
HANGİ DURUMLAR KAPSAMDA
Ama her sağlık sorunu tazminata konu olmuyor. İşçinin çalıştığı yerde yaptığı iş sebebiyle hastalanması gerekiyor. Ya da işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya hayatının tehlikeye düşmesi şartı aranıyor. İkincisi; işçinin yakından görüştüğü işveren ve birlikte çalıştığı kişilerden bir bulaşıcı hastalık kapma riskinin bulunması da haklı fesihten sayılıyor. Çalışamayacak duruma gelindiğinde zaten malulen emeklilik, geçici ve sürekli iş görmezlik gibi sistemler devreye giriyor. Kanunun tarif ettiği duruma bakıldığında, hamilelik ya da doğum yapmak sebebiyle istifa etmek ya da sözleşmeyi feshetmek maalesef tazminat kazandırmıyor. Fakat siz hamile olduğunuz için işten çıkartılırsanız, burada tazminat hakkınız doğuyor. Üstelik kötü niyet tazminatı da devreye girebiliyor. Kıdem tazminatı alabilmek için o işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor. 1 yıldan sonraki her ay ya da gün için de ayrı tazminat hesapları yapılıyor. Tazminattan sadece damga vergisi kesiliyor.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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