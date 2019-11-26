İstanbul rekabetin başkenti olacak Türkiye, küresel kartellere karşı mücadelede Güney Kore, Macaristan, Peru'dan sonra dördüncü merkez oluyor. Finanstan ulaşıma turizmden sağlığa kadar elektronik ticarette dijital kartellere karşı mücadelede hukuki kararların alınacağı OECD Rekabet Eğitim Merkezi, İstanbul'da kurulacak.

Türkiye, küresel kartellere karşı mücadelede Güney Kore, Macaristan, Peru'dan sonra dördüncü merkez oluyor. Finanstan ulaşıma turizmden sağlığa kadar elektronik ticarette dijital kartellere karşı mücadelede hukuki kararların alınacağı OECD Rekabet Eğitim Merkezi, İstanbul'da kurulacak. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, "Merkezin Türkiye'de kurulması konusunda OECD'den teklif geldi. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da birçok ülke için eğitim merkezi olacağız. Küresel firmalarla ilgili gelişmekte olan ülkelerin korunması için Türkiye öncü olacak" dedi.





HAZAL ATEŞ