Dolar ve euroda son dakika hareketliliği devam ederken vatandaşlar piyasalardaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dünkü işlem gününde 5.75 TL'yi geçen dolar kuru, 26 Kasım'a 5,7403 seviyesinde başladı. Bu kapsamda günün araştırılanları arasında "26 Kasım dolar ve euro ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?