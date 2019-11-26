Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 26.11.2019 17:58
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 17:58

Hareketlilik yaşanıyor! 26 Kasım dolar ve oldu? İşte canlı alış satış fiyatı...

Dolar ve daki durum hakkındaki son gelişmeleri öğrenmek için vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Dolar kuru 26 Kasım'a 5,7403 seviyesinde başladı. Yurt içi piyasalarda önemli bir veri gündemi bulunmazken bugün konuşma yapacak Fed Başkanı Powell'ın mesajları, bej kitap ve ABD - Çin ticaret görüşmeleri yakından takip ediliyor. Peki, 26 Kasım dolar ve oldu? İşte canlı alış satış fiyatı...

Dolarda hareketlilik! İşte alış ve satış fiyatı...

Dolar ve euroda son dakika hareketliliği devam ederken vatandaşlar piyasalardaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dünkü işlem gününde 5.75 TL'yi geçen dolar kuru, 26 Kasım'a 5,7403 seviyesinde başladı. Bu kapsamda günün araştırılanları arasında "26 Kasım dolar ve euro ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriHareketlilik yaşanıyor! 26 Kasım dolar ve euro ne kadar oldu? İşte canlı alış satış fiyatı...
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri