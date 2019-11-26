Vatandaşlar arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen altın fiyatlarındaki güncel durum merakla araştırılıyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 269 bin liraya geriledi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu, gram altında ise 267-273 lira bandının izleneceğini kaydetti. Peki, 26 Kasım çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?