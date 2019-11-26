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  • 26.11.2019 18:23
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 18:23

26 Kasım çeyrek, yarım, tam ve gram ne kadar oldu? İşte güncel alış satış fiyatı

nda son durum kapanış saatlerinde günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 438,00 lira, Cumhuriyet altını 1.793,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 269,10 liradan işlem görmüştü. Bu kapsamda vatandaşlar arama motorlarında "26 Kasım çeyrek, yarım, tam ve gram oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte piyasalarda güncel alış satış fiyatı...

Vatandaşlar arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen altın fiyatlarındaki güncel durum merakla araştırılıyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 269 bin liraya geriledi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu, gram altında ise 267-273 lira bandının izleneceğini kaydetti. Peki, 26 Kasım çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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