Hükümet benzer biçimde iş dünyası da erken yaşta emekliliğe karşı çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ardından Çalışma Bakanı "EYT beklentisi için son sözlerini söylemiş oldu. İTO Başkanı Şekib Avdaviç de "EYT, kazanılmış hak olarak görünüyor sadece asla bu şekilde bir şey yok. Erken yaşta emeklilik, sosyal güvenlik sisteminin intiharı olur." dedi. EYT'liler sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emekliliği için gereken yaş haricinde sigortalılık süresi ve prim günü şatlarını sağlamış olanlar için kullanılan bir ifadedir. EYT son dakika haberleri sayfamızda

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EYT KAZANILMIŞ HAK MI?

İTO Genel Başkanı Şekip Avdagiç EYT hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu. Avdagiç Türkiye'deki emeklilik yaşının OECD ülkeleri arasında en erken uygulandığını söyleyerek Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) ilişkin "Bu Türk sosyal güvenlik sisteminin intiharı olur" ifadelerini kullandı. Konu ile ilgili olarak İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç'in açıklamaları şöyle oldu:

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