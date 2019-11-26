Tarım Kredi Kooperatifi nedir, ne iş yapar, nereye bağlıdır?

Tarım Kredi Kooperatifi nedir, ne demektir? Tarım Kredi Kooperatifi ne iş yapar, görevleri nelerdir? Tarım Kredi Kooperatifi hangi bakanlığa nereye bağlıdır? Tarım Kredi Kooperatifi hakkında detaylı bilgiler haberimiz devamında yer almaktadır.

Tarım Kredi Kooperatifi Nedir, Ne Demektir?

Tarım kredi kooperatifi; tarım üreticileri ve tarım üreticilerinin hakkını sormak için oluşturulmuştur. Tarım kredi kooperatifi diğer üreticiler ile birlikte üreticilerin verdiği izinler ile gerekli denetlemeleri yapmaktadır. Tarım Kredi Kooperatifi tüzel bir kişiliğe sahiptir. Bünyesinde birbirinden farklı birçok kooperatif barındırır. Bu kooperatif çalışma şekli ve etkinlik olarak bölgesel anlamda değişiklikler göstermektedir. Bölgenin tarım ürünlerine uygun olarak makina ve zirai ilaç temin etmek gibi görevleri ayrılmaktadır.