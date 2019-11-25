Torun bakma maaşı başvuru şartları ve nasıl nereden alınır? Sorusu oldukça merak ediliyor. Çalışan annenin iş yaşamına devam etmesi ve doğumdan sonra çocuğuna aile büyüklerinin bakması şeklinde gerçekleştirilen torun bakım maaşında da her sosyal hizmette olduğu gibi birtakım başvuru şartları bulunmaktadır. Torun bakma maaşı alabilmek için yerine getirilmesi gereken önemli şartlar mevcuttur. Fakat bu şartların en önemlisi, bakılacak çocuğun 3 yaşından küçük olmasıdır. Torun bakım maaşı ise geçtiğimiz yıllarda 425 TL olarak açıklanmıştır.

Torun Bakma Maaşı Nasıl Alınır?

2017 yılında başlatılan bu proje kapsamında, aynı yıl içinde belirli şartları taşıyan hak sahiplerinden başvurular alınmıştır. Bu başvuruları yerine getirenlere torun bakma maaşı ödenmiş ve proje yerine getirilmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen torun bakma maaşının 2019 yılında da devam edip etmediği merak edilmektedir.

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